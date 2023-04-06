Redmi A22 – бюджетный монитор с VA-матрицей и кадровой частотой 75 Hz

Бренд Redmi представил в Китае офисный монитор Redmi A22. Устройство получило VA-дисплей диагональю 21,45 дюйма с разрешением Full HD и кадровой частотой 75 Hz.

Заявлены угол обзора в 178°, максимальная яркость 250 нит, контрастность 3000:1 и охват 99% цветового пространства sRGB. Имеется защита глаз от вредного синего излучения с сертификатом от TÜV Rheinland.

Предусмотрены разъемы HDMI и VGA. Подставка регулируется по углу наклона, есть крепление для настенного размещения монитора.

Цена Redmi A22 составляет $55.

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