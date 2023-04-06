Фильм по игре Minecraft с Джейсоном Момоа выйдет 4 апреля 2025 года

Компания Warner Bros. анонсировала фильм по мотивам популярной игры Minecraft еще в 2019 году. С тех пор дата выхода несколько раз менялась. Теперь релиз адаптации с Джейсоном Момоа запланирован на апрель 2025 года. Режиссером проекта выступит Джаред Хесс.

Кроме того, Warner Bros. назвала новые даты релиза некоторых своих крупных фильмов:

«Аквамен и потерянное царство» выйдет на пять дней раньше — 20 декабря 2023 года.

Гангстерский байопик «Мудрые парни» от режиссера Барри Левинсона выйдет 2 февраля 2024 года. В фильме Роберт Де Ниро играет сразу двух персонажей.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az