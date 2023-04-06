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6 апреля, 2023
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Фильм по игре Minecraft с Джейсоном Момоа выйдет 4 апреля 2025 года

Minecraft

Компания Warner Bros. анонсировала фильм по мотивам популярной игры Minecraft еще в 2019 году. С тех пор дата выхода несколько раз менялась. Теперь релиз адаптации с Джейсоном Момоа запланирован на апрель 2025 года. Режиссером проекта выступит Джаред Хесс.

Кроме того, Warner Bros. назвала новые даты релиза некоторых своих крупных фильмов:

  • «Аквамен и потерянное царство» выйдет на пять дней раньше — 20 декабря 2023 года.
  • Гангстерский байопик «Мудрые парни» от режиссера Барри Левинсона выйдет 2 февраля 2024 года. В фильме Роберт Де Ниро играет сразу двух персонажей.

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