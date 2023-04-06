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6 апреля, 2023
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ERC Distribution — официальный дистрибьютор систем хранения данных Hitachi Vantara!

Hitachi

ERC Distribution объявляет о своем новом партнерстве с мировым лидером в сфере систем хранения данных – Hitachi Vantara! На основании заключенного договора компания ERC Distribution стала официальным дистрибьютором Hitachi Vantara на территории Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Грузии.

Hitachi Vantara – один из ведущих производителей систем хранения данных в мире, известный своим качеством и инновациями в этой области. Данное партнерство подтверждает высокий уровень доверия, которое Hitachi Vantara оказывает ERC Distribution, а также укрепляет позиции каждой из сторон на рынке.

ERC Distribution имеет богатый опыт в продвижении высокотехнологичных продуктов на рынке, и мы уверены, что данное партнерство будет взаимовыгодным и принесет успех вендору и нашим клиентам.

ERC Distribution будет представлять продукцию Hitachi Vantara на своей территории, предоставлять клиентам консультации и полноценную поддержку, а также осуществлять продажу и обслуживание систем хранения данных Hitachi Vantara.

Важно отметить, что системы хранения данных Hitachi Vantara имеют множество преимуществ, в частности:

  • разнообразный портфель решений, позволяющий выбрать подходящую систему для решения любых задач заказчика;
  • высокая надежность, гарантирующая 100 % доступность данных на всех моделях VSP;
  • высокая производительность систем;
  • минимальный response-time в отрасли
  • наилучшие кластерное решение (global active device)
  • гибкость настройки и адаптации к изменяющимся потребностям бизнеса;
  • простота эксплуатации и управления;
  • сервисная поддержка с различными уровнями обслуживания и возможностью ее продления;
  • конкурентоспособные проектные цены.

Таким образом, системы хранения данных Hitachi Vantara являют собой полноценное решение для бизнеса, обеспечивающее высокую производительность, надежность и гибкость при доступных ценах.

ERC Distribution готов помогать и поддерживать наших партнеров на всех этапах сотрудничества, которое необходимо для разрешения задач и успешного закрытия проектов, обращайтесь по адресу: [email protected]

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