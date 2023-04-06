ERC Distribution — официальный дистрибьютор систем хранения данных Hitachi Vantara!

ERC Distribution объявляет о своем новом партнерстве с мировым лидером в сфере систем хранения данных – Hitachi Vantara! На основании заключенного договора компания ERC Distribution стала официальным дистрибьютором Hitachi Vantara на территории Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Грузии.

Hitachi Vantara – один из ведущих производителей систем хранения данных в мире, известный своим качеством и инновациями в этой области. Данное партнерство подтверждает высокий уровень доверия, которое Hitachi Vantara оказывает ERC Distribution, а также укрепляет позиции каждой из сторон на рынке.

ERC Distribution имеет богатый опыт в продвижении высокотехнологичных продуктов на рынке, и мы уверены, что данное партнерство будет взаимовыгодным и принесет успех вендору и нашим клиентам.

ERC Distribution будет представлять продукцию Hitachi Vantara на своей территории, предоставлять клиентам консультации и полноценную поддержку, а также осуществлять продажу и обслуживание систем хранения данных Hitachi Vantara.

Важно отметить, что системы хранения данных Hitachi Vantara имеют множество преимуществ, в частности:

разнообразный портфель решений, позволяющий выбрать подходящую систему для решения любых задач заказчика;

высокая надежность, гарантирующая 100 % доступность данных на всех моделях VSP;

высокая производительность систем;

минимальный response-time в отрасли

наилучшие кластерное решение (global active device)

гибкость настройки и адаптации к изменяющимся потребностям бизнеса;

простота эксплуатации и управления;

сервисная поддержка с различными уровнями обслуживания и возможностью ее продления;

конкурентоспособные проектные цены.

Таким образом, системы хранения данных Hitachi Vantara являют собой полноценное решение для бизнеса, обеспечивающее высокую производительность, надежность и гибкость при доступных ценах.

ERC Distribution готов помогать и поддерживать наших партнеров на всех этапах сотрудничества, которое необходимо для разрешения задач и успешного закрытия проектов, обращайтесь по адресу: [email protected]