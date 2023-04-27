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28 апреля, 2023
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Qualcomm представил технологию Snapdragon Game Super Resolution

Snapdragon Game Super Resolution

Компания Qualcomm представила технологию Snapdragon Game Super Resolution (GSR), которая позволяет масштабировать разрешение с 1080p до 4К или повышать кадровую частоту некоторых игр с 30 fps до 60 fps и выше. В Qualcomm заявляют, что технология совместима с большинством GPU, но наилучшие результаты будут показаны при использовании решений Snapdragon Adreno.

Технология позволяет повысить разрешение рендеринга, что снижает нагрузку на GPU, а заодно снижает энергопотребление, что может быть очень существенным преимуществом в случае смартфонов. В настройках GSR пользователи смогут самостоятельно выбирать какие функции они хотят прежде всего улучшить. В зависимости от того, что имеет большее значение в данный момент, геймеры смогут поднять разрешение, повысить кадровую частоту или сэкономить заряд аккумулятора.

По имеющимся данным, партнеры Qualcomm уже крайне заинтересованы в проекте. Известно о сотрудничестве с Activision — технология будет применяться в Call of Duty: Warzone Mobile. Кроме того, технологию GSR будут поддерживать Farming Simulator 23 Mobile, Jade Dynasty: New Fantasy, Return To Empire, Justice Mobile и Naraka Bladepoint Mobile.

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