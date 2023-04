Epic Games Store бесплатно отдает Breathedge и Poker Club

В Epic Games Store началась раздача двух игр: Breathedge и Poker Club, которые можно забрать до 4 мая 19:00 по бакинскому времени.

Breathedge – это комедийное космическое приключение. Игра рассказывает о космонавте, который переправлял останки своего дедушки на межгалактические похороны, но потерпел крушение в глубинах космоса.

Poker Club – азартный симулятор покера с проработанной графикой, поддержкой трассировки лучей, десятью турнирными режимами и поддержкой многопользовательской игры.



На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут сразу три игры: спортивный экшен Against All Odds, инди-гонки Horizon Chase Turbo и платформер Kao the Kangaroo.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az