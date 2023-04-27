Все облачные сервисы Microsoft 365 будут доступны на домене cloud.microsoft

Компания Microsoft объявила о скором запуске единого домена для всех облачных сервисов и приложений Microsoft 365. Новый домен cloud.microsoft объединит все офисные решения компании. Предполагается, что такой шаг значительно упростит доступ к пакету офисных приложений и связанным с ним продуктам. Новый домен заменит sharpoint.com, microsoft.com, office.com и многие другие.

«Для конечных пользователей это упростит работу в целом, уменьшив количество запросов на вход, переадресаций и задержек при навигации по приложениям», — отметили в Microsoft.

По словам компании, на момент запуска домена cloud.microsoft в нем будут работать только новые приложения. Что касается существующих, то их перенос будет осуществляться постепенно, в течение определенного времени. Точные сроки не называются.

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