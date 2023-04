Приложение Call Annie позволяет поговорить с ChatGPT по видеосвязи

В App Store появилось бесплатное приложение Call Annie на базе ChatGPT. Новое приложение разработано компанией Animation.Ai. Call Annie использует чат-бота в виде виртуальной девушки Энни и генерирует анимацию в режиме реального времени, создавая ощущение разговора с реальным человеком. С Энни можно просто поболтать, получить конкретную информацию или попросить ее чему-то научить. Она отвечает с минимальной задержкой.

Создатели приложения отмечают, что подобный формат общения с чат-ботом можно назвать более удобным и быстрым по сравнению с набором текстовых запросов. Голос цифрового персонажа пока звучит механически, да и ответы он выдает абсолютно те же, что можно получить в текстовом формате.

Нажав на иконку чата, можно посмотреть идеи тем для разговора. В меню звонков сохраняется текстовая расшифровка каждого разговора с возможностью удаления данных.

Not to be too much of an AI Doomer but I just had a FaceTime call with a near realtime ChatGPT-powered AI avatar and it was…surprisingly human.

Anyway, I recorded it.

This is the actual response speed, it’s very fast.

(You can also hear me kind of lose it towards the end) pic.twitter.com/MF81nAo40Z

— Chris Frantz (@frantzfries) April 26, 2023