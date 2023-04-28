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28 апреля, 2023
ДомойAI / MLПриложение Call Annie позволяет поговорить с ChatGPT по видеосвязи

Приложение Call Annie позволяет поговорить с ChatGPT по видеосвязи

Call Annie

В App Store появилось бесплатное приложение Call Annie на базе ChatGPT.  Новое приложение разработано компанией Animation.Ai. Call Annie использует чат-бота в виде виртуальной девушки Энни и генерирует анимацию в режиме реального времени, создавая ощущение разговора с реальным человеком. С Энни можно просто поболтать, получить конкретную информацию или попросить ее чему-то научить. Она отвечает с минимальной задержкой.

Создатели приложения отмечают, что подобный формат общения с чат-ботом можно назвать более удобным и быстрым по сравнению с набором текстовых запросов. Голос цифрового персонажа пока звучит механически, да и ответы он выдает абсолютно те же, что можно получить в текстовом формате.

Нажав на иконку чата, можно посмотреть идеи тем для разговора. В меню звонков сохраняется текстовая расшифровка каждого разговора с возможностью удаления данных.

Пользователи, которые уже успели опробовать приложение, поделились своим опытом. Энни понимает многие языки, но отвечать может только на английском, итальянском и испанском. Благодаря этому ее можно использовать для практики английского языка.

Приложение Call Annie пока доступно только на iphone 12 и более новых моделях, а также на компьютерах Apple c macOS 13 и процессорами M-серии.

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