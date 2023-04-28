Nar представляет доступный тариф для регионов “Yerlim+”

Nar ввел новый тариф “Yerlim+” для более удобного и экономичного общения в регионах. Теперь, заплатив всего 4 маната, абоненты получат 100 минут звонков внутри страны, 300 МБ интернета и бесплатное общение в WhatsApp. Для активации тарифа необходимо получить новый номер, обратившись в центры продаж и обслуживания Nar в регионах.

Вы можете использовать минуты для звонков, предлагаемые тарифом “Yerlim+” из вашего региона на все направления внутри страны. Более подробную информацию о тарифе “Yerlim+” вы можете получить здесь.

Придерживаясь клиентоориентированной политики, Nar предоставляет тарифы, соответствующие различным потребностям, для удобного общения своих абонентов.