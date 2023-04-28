Microsoft прекращает выпуск функциональных обновлений для Windows 10

Несмотря на то, что поддержка Windows 10 по-прежнему сохраняется до осени 2025 года, компания Microsoft сообщила, что больше не намерена выпускать для нее функциональных обновлений. Текущая версия с индексом 22H2 станет финальным релизом для Windows 10.

Поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года. До этого времени ОС будет получать только ежемесячные обновления безопасности.

«Мы настоятельно рекомендуем перейти на Windows 11 сейчас, поскольку дополнительных функциональных обновлений Windows 10 больше не будет», — сказал Джейсон Лезнек, главный менеджер по продукту Windows.

Корпоративная редакция Windows 10 LTSC (Long-Term Servicing Channel) будет обновляться до 2029 года.

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