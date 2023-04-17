Представлены смартфоны Huawei Nova 11 и Nova 11 Pro с поддержкой спутниковой связи

Кроме Nova 11 Ultra компания Huawei сегодня представила базовую и Pro-версию этой модели. В отличии от Nova 11 Ultra, модели предлагают лишь одностороннюю связь через спутники Beidou.

Huawei Nova 11 и Nova 11 Pro получили 10-битный OLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма, частотой обновления 120 Hz и частотой сенсорного слоя 300 Hz. Частота регулировки ШИМ составляет 1440 Hz. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Смартфоны защищены фирменным закаленным стеклом Kunlun Glass. В основе обеих моделей лежит процессор Snapdragon 778G 4G. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость накопителя достигает 512 Gb.

Huawei Nova 11 оборудован плоским 6,7-дюймовым дисплеем разрешением 2412×1084 пикселей. В основную камеру входят датчики на 50 Мп (f/1.9, RYYB) и 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 112°, автофокус от 2 см). Фронтальная камера разрешением 60 Мп (f/2.0, угол обзора 100°). Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 66 Вт.

Huawei Nova 11 Pro оснащен загнутым по бокам 6,78-дюймовым дисплеем разрешением 2652 × 1200 пикселей. Основная камера такая же, как и у базовой модели. Фронтальная камера двойная, с датчиками на 60 Мп (f/2.4, угол обзора 100°) и 8 Мп (f/2.2, оптический зум 2x). Емкость аккумулятора также составляет 4500 мАч, но поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт. Гаджет выполнен в двух версиях: со стеклянной и «кожаной» задней панелью.

Смартфоны получили поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 BLE, GPS, NFC, порт USB-C и сканер отпечатков пальцев расположенный в экране. Используется HarmonyOS 3. Габариты и вес Nova 11 — 161,29 x 74,96 x 6,88 мм, 168 гр. Габариты Nova 11 Pro составляют 164,24 x 74,35 x 7,88 мм, вес – 188 гр. (кожа), 193 гр. (стекло). Устройства доступны в черной, зеленой, бежевой и белой расцветках корпуса.

Цены:

Huawei Nova 11: 8/128 Gb — $364, 8/256 Gb — $407, 8/256 Gb (со стеклом Kunlun Glass) — $437, 8/512 Gb (со стеклом Kunlun Glass) — $495.

Huawei Nova 11 Pro: 8/256 Gb — $509, 8/256 Gb (со стеклом Kunlun Glass) — $538, 8/512 Gb (со стеклом Kunlun Glass) — $582.

Продажи стартуют 26 апреля. Прием предварительных заказов уже начался.

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