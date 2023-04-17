Huawei Nova 11 Ultra — переменная диафрагма и спутниковая связь

Компания Huawei сегодня представила новые смартфоны серии Nova 11. В линейку вошли три модели: Nova 11, Nova 11 Pro и Nova 11 Ultra. В этой новости мы расскажем о модели Nova 11 Ultra. Аппарат среднего класса получил некоторые флагманские характеристики: основную камеру с десятиступенчатой диафрагмой, фронтальную камеру с оптическим зумом, поддержку спутниковой связи и другие.

Huawei Nova 11 Ultra оборудован загнутым по краям 10-битным 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2652 x 1200 пикселей (429 ppi), частотой обновления 120 Hz и частотой сенсорного слоя 300 Hz. Частота регулировки ШИМ составляет 1440 Hz. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Для защиты дисплея используется стекло собственной разработки компании Kunlun Glass.

В основе аппаратной платформы Huawei Nova 11 Ultra лежит процессор Snapdragon 778G 4G. За графику отвечает ускоритель Adreno 642L. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость накопителя — 512 Gb. В основную камеру входят следующие датчики: 50 Мп (RYYB, переменная диафрагма f/1.4-4.0), 8 Мп (f/2,2, угол обзора 112°, автофокус от 2 см) и 2 Мп (анализ глубины сцены). Фронтальная камера двойная, с датчиками на 60 Мп (f/2.4, угол обзора 100°) и 8 Мп (f/2.2, оптический зум 2x).

Емкость аккумулятора составляет 4500 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт. Есть поддержка двусторонней спутниковой связи — смартфон может отправлять и принимать сообщения через китайскую инфраструктуру Beidou. Также устройство получило поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 BLE, GPS, NFC, и порт USB-C. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 164,24 x 74,35 x 7,88 мм, вес – 188 гр. Программная платформа – HarmonyOS 3.

Huawei Nova 11 Ultra представлен двумя версиями – с черной или зеленой крышкой, текстура которой имитирует кожу. Цена в Китае составляет $655.

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