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18 апреля, 2023
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Samsung может начать использовать Microsoft Bing в качестве основного поисковика на своих устройствах

Samsung

Поисковик Bing от Microsoft может стать основным на смартфонах Samsung, заменив поисковую систему Google. Решающим фактором для корейского производителя могла стать интеграция в Bing чат-бота ChatGPT. Новость о том, что Samsung может отказаться от контракта, который ежегодно приносит Google 3 млрд. долларов, вызвала «панику» в компании, сообщает NYT.

Чтобы не терять позиции, в Google запустили сразу несколько проектов по обновлению поисковой системы, включая проект Magi по интеграции искусственного интеллекта в существующие продукты компании. Представитель Google Лара Левин подтвердила, что компания готовится представить новые функции на основе ИИ для поиска, но отметила, что не каждый мозговой штурм или идея продукта приводит к запуску. Комментируя возможный отказ Samsung от поиска Google, в компании заявили, что постоянно совершенствуют свою поисковую систему, чтобы у пользователей и партнеров было больше причин выбирать Google, однако производители смартфонов на Android могут свободно использовать технологии других компаний.

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