Компании Techpro DC и Aruba провели совместный семинар для партнеров

12 апреля компания Techpro DC — один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, и Aruba — подразделение компании Hewlett Packard Enterprise, разрабатывающее инновационные решения для организации доступа к сетям Wi-Fi корпоративного уровня, провели совместный семинар для партнеров. В рамках мероприятия менеджеры по продажам и технические специалисты компаний Bestcomp Group, Ultra Technologies, Ata Technologies, A2Z Technologies и Seeton получили информацию о приоритетах развития Aruba на локальном рынке, новых продуктах этого вендора, а также о возможностях Aruba в построении территориально распределенных сетей с помощью новейших решений, ставших доступными после включения в собственный портфель решений продуктов компании Silver Peak.

Первый тренинг, посвященный приоритетам деятельности и обзору новых продуктов компании, провел побывавший в Азербайджане с визитом старший бизнес-менеджер Aruba по работе с внутренними партнерами Сергей Урсу (Sergiu Ursu). Выступавший отметил, что современное портфолио компании состоит из лучших в своем классе решений для беспроводной и проводной связи, SD-WAN, безопасности и управления. Aruba предлагает широкий выбор точек доступа и контроллеров, коммутаторов, сервисов определения местоположения и средств управления. Управление этими решениями возможно как в облаке, так и локально. «Чтобы справиться с растущей сложностью и действовать с большей гибкостью, необходимы новые инструменты и методы. Автоматизация является эффективным способом удовлетворения этих потребностей. Широкая линейка устройств и решений Aruba предоставляет несколько способов повышения уровня автоматизации за счет реализации всевозможных опций», — отметил докладчик.

Сессию для технических специалистов партнеров дистрибьютора продолжил менеджер по развитию бизнеса канала Hewlett Packard Enterprise Иван Мусатов. Программа тренинга этого специалиста была посвящена решениям для построения территориально распределенных сетей на базе продуктов компании Silver Peak, которые недавно вошли в портфель решений Aruba. «Пограничная платформа SD-WAN позволяет предприятиям резко снизить стоимость и сложность построения сетей за счет использование широкополосной связи для подключения пользователей к приложениям. Решения Aruba в этой сфере помогают улучшить отзывчивость клиентов, увеличивают производительность и значительно снижают капитальные и эксплуатационные расходы», — подчеркнул Иван Мусатов. Также было отмечено, что, используя технологию EdgeConnect от Aruba, IТ-отделы могут обеспечить удаленных филиалов стабильный уровень обслуживания независимо от их местонахождения. Новое решение обеспечивает полный доступ к набору сетевых сервисов предприятия, ускоренного устранения неполадок и защиты благодаря включению офиса в корпоративный контур безопасности Zero Trust и Secure Access Services Edge.

Завершился семинар презентацией старшего менеджера по предпродажам компании Techpro DC Муслима Амирова, который поделился информацией технических возможностях устройств Aruba, а также о процессах сертификации и подготовки к экзаменам по продукции этого производителя.

Отметим, что семинар прошел с высокой эффективностью за счет активного общения и обмена мнениями. Приобретенные знания будут использованы партнерами в работе с заказчиками.