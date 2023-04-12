Представлен Realme Narzo N55 с аналогом Dynamic Island

Компания Realme представила новый смартфон серии Narzo — N55. Аппарат получил 6,52-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1080 x 2400 пикселей, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 90 Hz и частотой дискретизации 180 Hz. Максимальное значение яркости достигает 680 нит.

Realme Narzo N55 оснащен функцией Mini Capsule, которая повторяет возможности Dynamic Island в iPhone 14 Pro. Это уже второй смартфон компании с аналогом Dynamic Island. Первым смартфоном Realme с функцией Mini Capsule стала модель C55. Mini Capsule умеет оповещать о статусе заряда аккумулятора, потреблении трафика и количестве пройденных шагов.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Helio G88, за графику отвечает ускоритель Mali-G52. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, емкость постоянной – 64 или 128 Gb, есть слот для карт microSD. Есть функция выделения виртуальной ОЗУ из постоянного накопителя — можно увеличить объем оперативной памяти до 12 Gb.

В основную камеру входят 64 Мп датчик OmniVision OV64B и 2 Мп сенсор. Разрешение фронтальной составляет 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью до 33 Вт (от 0 до 50% за 29 минут).

Есть поддержка 4G, NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъем, два слота для карт SIM и стереодинамики. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке включения. Работает новинка под управлением ОС Android 13 с фирменной прошивкой realme UI 4.0. Габариты составляют 165,6 х 75,9 х 7,9 мм, вес – 189,5 гр. Доступные цвета корпуса — Prime Black, Prime Blue.

Realme Narzo N55 в версии 4/64 Gb памяти стоит $133, а вариант 6/128 Gb — $158. В продаже смартфон появится с 18 апреля пока что только на рынке Индии.

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