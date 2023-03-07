Realme представила бюджетный смартфон C55 с аналогом Dynamic Island

Компания Realme представила недорогой смартфон C55. Модель стала первым Android-смартфоном, который копирует концепцию Dynamic Island в iPhone 14 Pro. У Realme он называется Mini Capsule. Элемент программный, так как фронтальная камера тут обычная с одним датчиком.

В остальном Realme C55 – это обычный бюджетный смартфон. В нем установлен 6,72-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. Яркость составляет 680 нит.

Аппарат построен на базе процессора MediaTek Helio G88 с 6/8 Gb оперативной памяти и возможностью виртуального расширения еще на 8 Gb. Встроенный накопитель емкостью 128/256 Gb можно увеличить с помощью карты microSD.

В основную камеру входят датчики на 64 и 2 Мп, разрешение фронтальной составляет 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки. Есть поддержка 4G, NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъем, два слота для карт SIM и стереодинамики. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке включения. Габариты составляют 165,6 х 75,9 х 7,9 мм, вес — 189,5 гр.

Смартфон Realme C55 в версии 6/128 Gb памяти стоит $163, а вариант 8/256 Gb — $195. В продаже устройство появится с 8 марта.

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