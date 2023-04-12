В Opera для iOS появился бесплатный VPN-сервис

В браузере Opera для iOS стал доступен встроенный бесплатный VPN-сервис. Для его использования не требуется подписка, регистрация аккаунта и установка дополнительных расширений — достаточно активировать соответствующий переключатель в главном меню веб-обозревателя. В Opera заявляют, что такая политика обеспечивает дополнительный уровень безопасности, поскольку пользователь не афиширует лишние данные о себе.

Отмечается, что Opera «стала первой компанией, предлагающей встроенный бесплатный VPN на каждой из платформ». Помимо платформы iOS, бесплатный VPN-сервис Opera также представлен в версиях браузера для Windows, macOS, Linux и Android.

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