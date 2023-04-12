Blizzard планирует выпускать для Diablo IV сюжетный контент каждые три месяца

Blizzard Entertainment поделилась своими планами по выпуску нового контента для Diablo IV, а также опубликовала свежий трейлер игры.

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Новый контент для Diablo IV будут выпускать раз в три месяца. Blizzard уточняет, что по своим масштабам это не будут полноценные сюжетные расширения, но в каждом апдейте будет какая-то новая механика и локация. Каждое обновление будет включать в себя также сезонный пропуск, с бесплатными и платными опциями прокачки.

Премьера Diablo IV состоится 6 июня для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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