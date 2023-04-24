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25 апреля, 2023
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Представлен игровой ноутбук Acer Predator Helios Neo 16

Acer Predator Helios Neo 16

Компания Acer представила новый игровой ноутбук Predator Helios Neo 16. Устройство получило производительное железо от Intel и Nvidia, а также продвинутую систему охлаждения.

Acer Predator Helios Neo 16

Ноутбук оборудован 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 165 Hz и пиковой яркостью 500 нит. Кроме того, будет предложен вариант попроще: разрешение 1920×1200 пикселей и яркость 400 нит. В обоих случаях заявлены охват 100% цветового пространства sRGB, поддержка технологий Nvidia G-SYNC и Advanced Optimus, а также время отклика 3 мс.

Acer Predator Helios Neo 16 оснащен новейшими процессорами Intel Core i5-13500HX и Core i7-13700HX. Объем двухканальной оперативной памяти DDR5-4800 составляет до 32 Gb, емкость твердотельного накопителя PCIe 4.0 NVMe — до 2 Tb. В зависимости от версии, предлагаются дискретные видеокарты Nvidia GeForce RTX 4050 (6 Gb), RTX 4060 (8 Gb) или RTX 4070 (8 Gb). Фирменная система охлаждения с цельнометаллическими вентиляторами AeroBlade 5-го поколения использует в качестве термоинтерфейса жидкий металл.

Есть два разъема Thunderbolt 4, три USB 3.2 Gen 2 Type-A, видеовыход HDMI 2.1, 3,5-мм аудиоразъем и слот для microSD. За питание отвечает батарея емкостью 90 Втч. Беспроводное подключение осуществляется по Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Толщина корпуса ноутбука составляет 28,25 мм, вес — 2,6 кг.

Acer Predator Helios Neo 16 будет доступен на европейском рынке с июня этого года по цене от €1599.

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