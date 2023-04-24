Acer представил OLED-монитор для геймеров Predator X34 V

Вместе с игровым ноутбуком Predator Helios Neo 16, компания Acer представила монитор для геймеров. Acer Predator X34 V получил 34-дюймовую изогнутую OLED-панель (1800R) с разрешением UWQHD (3440 x 1440 пикселей), соотношением сторон 21:9, частотой обновления до 175 Hz, временем отклика 0,1 мс (GtG), глубиной цвета 10 бит и пиковой яркостью 1000 нит. Заявлен охват 99% цветового пространства DCI-P3. Поддерживаются технологии AMD FreeSync Premium и VRR.

Помимо стандартных видеовходов HDMI и DisplayPort есть USB Type-C, позволяющий не только передавать изображение, но и подавать на подключенный ноутбук 65 Вт мощности. Также можно отметить стереодинамики суммарной мощностью 10 Вт и концентратор USB 3.2.

Монитор Acer Predator X34 V поступит в продажу на европейском рынке в ноябре этого года по цене €1299.

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