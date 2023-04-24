Vivo Y78+ 5G: OLED-экран 120 Hz и камера 50 Мп с OIS за $230

Компания Vivo расширила линейку доступных смартфонов, представив в Китае модель Y78+ 5G. Аппарат получил OLED-панель с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 2400 х 1080 пикселей, кадровой частотой 120 Hz и охватом 100% цветового пространства DCI-P3. В основе Vivo Y78+ 5G лежит процессор Snapdragon 695. Смартфон поставляется с 8 или 12 Gb оперативной и 128 или 256 Gb флеш-памятью.

Основная камера двойная, с датчиками на 50 Мп (OIS) и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 44 Вт. Также смартфон получил поддержку модулей Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъем для наушников. Габариты составляют 162,24 x 74,79 x 7,89 мм, вес – 177 гр. Программная платформа — Android 13 OS с интерфейсом OriginOS OS 3.

Цены на смартфон Vivo Y78+ 5G: 8/128 Gb – $230, 8/256 Gb – $260, 12/256 Gb – $290. Новинка поступит в продажу в Китае 26 апреля.

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