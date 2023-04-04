Разработчики Tor и Mullvad VPN выпустили новый браузер

Проект Tor и VPN-провайдер Mullvad представили совместно развиваемый веб-браузер Mullvad Browser, ориентированный на конфиденциальность. Он основан на движке Firefox и включает почти все изменения из Tor Browser, но не использует сеть Tor и отправляет запросы напрямую.

Mullvad Browser представляет интерес для тех пользователей, которые не хотят работать через сеть Tor, но желают получить доступные в Tor Browser механизмы повышения конфиденциальности, блокирования отслеживания посещений и защиты от идентификации. Mullvad Browser работает без привязки к Mullvad VPN. Код браузера распространяется под лицензией MPL 2.0, разработка ведется в репозитории проекта Tor. Готовые сборки формируются для Linux, Windows и macOS.

Основные возможности Mullvad Browser:

Настройка «HTTPS Only» для шифрования трафика на всех сайтах, где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования рекламы в комплекте поставляются дополнения NoScript и Ublock Origin. Для определения имен задействован DNS-over-HTTP сервер Mullvad;

По умолчанию применяется режим приватного просмотра, удаляющий Cookie и историю посещений после окончания сеанса. Доступно три режима безопасности: Standard, Safer (JavaScript включен только для HTTPS, отключена поддержка тегов audio и video) и Safest (без JavaScript);

В качестве поисковой системы применяется DuckDuckgo. В состав входит дополнение Mullvad для вывода информации об IP-адресе, сведений о подключении через Mullvad VPN (использование Mullvad VPN не обязательно) и быстрого отключения поддержки WebRTC;

Для защиты от отслеживания перемещения пользователя отключены или ограничены API WebGL, WebGL2, Social, SpeechSynthesis, Touch, WebSpeech, Gamepad, Sensors, Performance, AudioContext, HTMLMediaElement, Mediastream, Canvas, SharedWorker, Permissions, MediaDevices.enumerateDevices и screen.orientation, а также отключены средства отправки телеметрии, Pocket, Reader View, HTTP Alternative-Services, MozTCPSocket, «link rel=preconnect», организована отдача данных только о части установленных шрифтов. Для блокирования идентификации по размеру окна задействован механизм letterboxing, добавляющий отступы вокруг содержимого веб-страниц;

Нет менеджера паролей;

Отсутствует поддержка разных языков, но присутствует поддержка WebRTC и API Web Audio, интегрированы дополнения uBlock Origin и Mullvad Browser Extension, отключена защита Drag&Drop, прекращён вывод предупреждения при загрузках, в NoScript отключена защита от утечек между вкладками информации, которую можно использовать для идентификации пользователя.

Браузер уже доступен всем желающим.

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