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4 апреля, 2023
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Azerconnect признан лучшим работодателем Азербайджана

Azerconnect

Компания Azerconnect была удостоена сертификата «Лучший работодатель» Азербайджана за 2023 год престижным Институтом лучших работодателей («Top Employer Institute»).

Получение этой престижной награды в 2023 году от «Top Employer Institute» доказывает большую приверженность компании деловому миру, а также совершенство политики и практики компании в области человеческих ресурсов.

«Благодаря применению последних инноваций в управлении человеческим капиталом мы добились значительных успехов в нашей деятельности и отметились рядом новшеств в нашей стране. Я рад, что усилия, которые мы предприняли для того, чтобы сделать нашу компанию лучшим местом работы, были оценены со стороны «Top Employer Institute», и мы были удостоены престижной награды», — сказал Генеральный директор компании Azerconnect Эмиль Масимов.

Azerconnect был оценен «Top Employer Institute» в области человеческих ресурсов в 6 областях, состоящих из 20 тем, включая бизнес и человеческую стратегию, рабочую среду, привлечение талантов, обучение, разнообразие, равенство и инклюзивность, благополучие и другие.

«Как компания Azerconnect, мы внедряем лучшие практики в применении высоких стандартов в области человеческих ресурсов и обеспечении достойных условий труда для наших сотрудников. Для этого мы стремимся способствовать постоянному развитию наших сотрудников с помощью гибких условий труда, профессионального развития, карьерных возможностей, инклюзивной рабочей среды, лидерства и других программ. Мы гордимся тем, что «Top Employer Institute» признал нас лучшей компанией-работодателем в Азербайджане. Данный сертификат доказывет, что наша деятельность основана на передовом международном опыте», — сказала Матанат Бабаева, Директор по человеческим ресурсам компании Azerconnect.

«Top Employer Institute» – международный эксперт в области признания передового опыта в сфере управления персоналом. Организация способствует развитию практик в сфере управления персоналом для того, чтобы совершенствовать рынок труда. В рамках программы сертификации «Top Employer Institute» компании-участники могут быть одобрены, сертифицированы и признаны лучшим местом для работы. Институт лучших работодателей, который работает уже более 30 лет, сертифицировал 2053 организации в 121 стране/регионе. Лучшие работодатели с этой сертификацией положительно влияют на жизнь более 9,5 миллионов сотрудников по всему миру.

 «Исключительные времена выявляют лучшее в людях и организациях. Мы видели это в нашей программе сертификации лучших работодателей в этом году. Своей отличной стратегией, политикой и практикой в ​​области управления персоналом Azerconnect демонстрирует свою приверженность созданию лучших рабочих мест для сотрудников, а также ставит развитие и благополучие сотрудников приоритетом для компании. При этом они коллективно обогащают деловой мир. Мы с гордостью объявляем группу ведущих работодателей, ориентированных на людей, в этом году», — сказал Дэвид Плинк, Генеральный директор «Top Employer Institute».

Azerconnect – первая в стране B2B (Business to Business) компания, предоставляющая различные услуги в динамично развивающихся сферах ИКТ и высоких технологий.

Azerconnect входит в международную группу компаний NEQSOL Holding.

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