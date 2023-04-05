OnePlus представил TWS-наушники Nord Buds 2 с автономностью до 36 часов

Вместе со смартфоном Nord CE 3 Lite компания OnePlus представила беспроводные наушники Nord Buds 2. Это глобальная версия китайских OnePlus Buds Ace.

Наушники оснащены 12,4-мм драйверами и системой регулировки низких частот BassWave. Есть поддержка Dolby Atmos. Модель оснащена системой активного шумоподавления (ANC) и и могут снизить фоновый шум на 25 дБ. Есть режим прозрачности.

Nord Buds 2 могут проработать на одном заряде до 7 часов, с ANC — до 5 часов. Вместе с комплектным кейсом наушники проработают до 36 часов и до 27 часов (с ANC). Аксессуар поддерживает быструю зарядку. Всего 10 минут хватит для того, чтобы восполнить батарею устройства для 5 часов прослушивания с отключенным шумоподавлением.

Подключение к смартфону осуществляется через Bluetooth 5.3. Заявлена поддержка кодека ACC и «игрового режима» с низкой задержкой 94 мс. Каждый модуль весит 4,7 гр. Вес зарядного кейса — 37,5 гр. Есть тюнер Dirac и эквалайзер Sound Master (они доступны через приложение HeyMelody). Защита от влаги и пыли обеспечивается по стандарту IP55.

В продаже наушники будут доступны в белом и сером цветах. Цена OnePlus Nord Buds 2 в Европе составляет €69, в Индии – $37.

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