OnePlus Buds Ace: доступные TWS-наушники с активным шумоподавлением

Компания OnePlus представила для китайского рынка новые беспроводные наушники Buds Ace. Это доступное решение с 12,4-мм драйверами, системой регулировки низких частот BassWave и низкой задержкой 47 мс в игровом режиме. Доступно три звуковых эффекта: сбалансированный, насыщенный и глубокий бас. Кроме того, пользователи могут настроить звучание под свои предпочтения через эквалайзер.

Модель отличается наличием системы активного шумоподавления и хорошей автономностью. Связь со смартфоном обеспечивает Bluetooth 5.3 (кодеки AAC и SBC). Есть поддержка Dolby Atmos. Заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP55.

Предусмотрен специальный игровой режим, автоматически активируемый при запуске на мобильном устройстве игры. В нем усиливаются звуки выстрелов и шагов, что позволяет точнее определять местоположение противников.

По заверениям компании, наушники могут работать на одном заряде до 7 часов, а с учетом подзарядки от кейса — до 36 часов. Благодаря функции быстрой зарядки за 10 мин. можно получить дополнительные 5 часов воспроизведения.

В Китае цена TWS-наушников OnePlus Buds Ace составляет $37. Когда состоится международный релиз не сообщается.

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