Представлен смартфон среднего уровня OnePlus Nord CE 3 Lite

Компания OnePlus представила новый смартфон средней ценовой категории Nord CE 3 Lite. Аппарат пришел на смену модели Nord CE 2 Lite. Устройство дебютировало одновременно и в Индии, и в Европе.

OnePlus Nord CE 3 Lite оснащен 6,72 дюймовым IPS-дисплеем разрешением Full HD+ (391ppi), соотношением сторон 20:9 и кадровой частотой 120 Hz. Частота сенсорного слоя — 240 Hz. Максимальная яркость составляет 680 нит. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass. Смартфон построен на той же платформе Qualcomm Snapdragon 695, что и его предшественник. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 8 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 – 128 или 256 Gb, есть поддержка карт microSD до 1 Tb.

Основная камера представлена тремя датчиками: 108 Мп (Samsung HM6, 1/1.67″, f/1.7, EIS, 3-кратный зум), 2 Мп (макро, f/2.4) и 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.4) расположена в отверстии по центру экрана.

Аппарат получил аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт (до 80% батарея заряжается за 30 мин). В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB Type-C, стереодинамики и аудиоразъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Используется Android 13 с интерфейсом OxygenOS 13.1. Габариты и вес: 165,5 x 76 x 8,3 мм и 195 гр.

Цена OnePlus Nord CE 3 Lite в Европе — от €329, в Индии – от $243. Доступные цвета — черный и зеленый. Смартфон поступит в продажу 20 апреля.

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