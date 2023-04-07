Motorola выпустила смартфон среднего уровня Moto G Power 5G

Компания Motorola выпустила новый смартфон средней ценовой категории Moto G Power 5G. Аппарат оборудован IPS-дисплеем диагональю 6,5 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Hz.

В основе Moto G Power 5G лежит 6-нм процессор MediaTek Dimensity 930. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, емкость встроенного накопителя — 128 и 256 Gb. В тройную основную камеру входят 50 Мп датчик, 2 Мп (макро) и 2 Мп (сенсор глубины). Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

Автономность смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, порт USB Type-C 2.0, слот для карт microSD, 3,5-мм разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Используется операционная система Android 13. Габариты составляют 163,06 x 74,8 x 8,45 мм, вес — 185 гр.

Смартфон Moto G Power 5G поступит в продажу в США 13 апреля по цене от $300.

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