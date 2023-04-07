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7 апреля, 2023
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Сервис Google Earth показывает, как изменилась планета Земля за 38 лет

Google Earth

Сервис Google Earth показывает спутниковые (или в некоторых точках аэрофото-) изображения всей земной поверхности. Фотографии некоторых регионов имеют беспрецедентно высокое разрешение.

Одна из функций сервиса – это режим Timelapse. С его помощью можно увидеть, как менялась поверхность планеты в разных регионах начиная с 1984 года. Недавно Google добавил в режим обновление за два прошедших года и напомнил, как можно воспользоваться сервисом.

На данное время режим Timelapse охватывает отрезок с 1984 по 2022 год. После входа на сайт автоматически начинается демонстрация преображения выбранной территории за последние 38 лет. Для остановки нужно нажать на кнопку паузы в правом верхнем углу, а сменить локацию можно через строку поиска или при помощи мыши, прокрутив интерактивную карту планеты. Снимки и основанные на них 3D-карты были сделаны NASA.

Кроме того, компания опубликовала библиотеку интерактивных двух- и трехмерных таймлапс-видео, на которых видны наиболее заметные изменения Земли, например, преображение пустынь.

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