Google будет требовать от Android-разработчиков возможность удаления аккаунтов в приложениях

Компания Google анонсировала обновление политики конфиденциальности Google Play. Android-приложения, предлагающие создание учетной записи, также должны иметь простой способ удаления аккаунта. В начале следующего года в разделе «Безопасность данных» на странице приложений в Google Play появится ссылка для передачи запроса на удаление аккаунта.

Пользователи должны иметь возможность удалить учетную запись и связанные с ними личные данные как внутри приложения, так и в интернете. Если есть необходимость в сохранении определенной информации (например, по требованию законодательства), разработчик обязан раскрыть информацию о методе хранения данных. Данное решение призвано укрепить доверие как к Android-приложениям, так и к Play Store в целом.

До 7 декабря 2023 года разработчики должны ответить на вопросы о возможности удаления учетных записей через форму, предоставляемую Google. Если разработчику для организации функции удаления пользовательских данных нужно больше времени, он вправе подать заявку на отсрочку до 31 мая 2024 года.

Компания Apple ввела аналогичные правила 30 июня 2022 года для приложений в App Store.

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