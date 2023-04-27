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28 апреля, 2023
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LG gram SuperSlim — самый тонкий ноутбук серии

LG gram SuperSlim

Компания LG представила самый тонкий ноутбук серии gram. В самой тонкой части толщина ноутбука LG gram SuperSlim составляет всего 10,92 мм, при этом вес равен 0,99 кг. Новинка оборудована 15,6-дюймовым OLED-дисплеем разрешением Full HD. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Экран имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black.

LG gram SuperSlim

LG gram SuperSlim построен на базе 12-ядерного процессора Intel Core i7-1360P с тактовой частотой до 5,0 GHz и встроенной графикой Iris Xe. Производитель заявляет для ноутбука соответствие платформе Intel Evo. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 16 или 32 Gb, емкость твердотельного накопителя — до 2 Tb.

Одного заряда аккумулятора на 60 Втч хватит до 13 часов воспроизведения видео. Набор разъемов включает три порта USB Type-C, два из которых поддерживают интерфейс Thunderbolt 4. Есть поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1. Ноутбук оснащен двумя динамиками мощностью по 2 Вт с двумя усилителями (максимальная выходная мощность 5 Вт).

Цена LG gram SuperSlim на официальном сайте компании составляет $1699,99 за версию 16/512 Gb, вариант с 32 Gb ОЗУ и SSD-накопителем на 2 Tb — $1999,99. В обоих случаях при покупке ноутбука производитель предлагает в качестве подарка внешний портативный 16-дюймовый IPS-монитор стоимостью $349,99. Акция доступна только на сайте LG до 14 мая.

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