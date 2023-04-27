Вышел тизер 6 сезона «Черного зеркала»

Популярный британский сериал «Черное зеркало», выходящий на платформе Netflix, получил продолжение. Сериал был запущен еще в 2011 году и получил высокий рейтинг.
В продолжении шоу, среди прочих актеров, снимутся Аарон Пол («Во все тяжкие»), Энни Мерфи («Жизнь матрешки»), Джош Хартнетт («Гнев человеческий»), Зази Битц («Джокер»), Сальма Хайек («Дом Gucci») и Кейт Мара («Горбатая гора»).
Шестой сезон «Черного зеркала» выйдет в июне 2023 года, но точной даты пока что нет. Известно, что ранее работа над ним была заморожена из-за проблем с правообладателем Endemol Shine Group.
В шестом сезоне будет больше серий, чем в пятом, и он станет «самым непредсказуемым и неожиданным» за всю историю антологии.
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