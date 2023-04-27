spot_img
28 апреля, 2023
ДомойAVКинематографВышел тизер 6 сезона «Черного зеркала»

Вышел тизер 6 сезона «Черного зеркала»

черное зеркало

Популярный британский сериал «Черное зеркало», выходящий на платформе Netflix, получил продолжение. Сериал был запущен еще в 2011 году и получил высокий рейтинг.

В продолжении шоу, среди прочих актеров, снимутся Аарон Пол («Во все тяжкие»), Энни Мерфи («Жизнь матрешки»), Джош Хартнетт («Гнев человеческий»), Зази Битц («Джокер»), Сальма Хайек («Дом Gucci») и Кейт Мара («Горбатая гора»).

Шестой сезон «Черного зеркала» выйдет в июне 2023 года, но точной даты пока что нет. Известно, что ранее работа над ним была заморожена из-за проблем с правообладателем Endemol Shine Group.

В шестом сезоне будет больше серий, чем в пятом, и он станет «самым непредсказуемым и неожиданным» за всю историю антологии.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
LG gram SuperSlim — самый тонкий ноутбук серии
Следующая статья
Завершен очередной этап проекта «Her Improvement», реализуемого при поддержке Azercell
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,129ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,109ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»