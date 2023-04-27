Вышел тизер 6 сезона «Черного зеркала»

Популярный британский сериал «Черное зеркало», выходящий на платформе Netflix, получил продолжение. Сериал был запущен еще в 2011 году и получил высокий рейтинг.

В продолжении шоу, среди прочих актеров, снимутся Аарон Пол («Во все тяжкие»), Энни Мерфи («Жизнь матрешки»), Джош Хартнетт («Гнев человеческий»), Зази Битц («Джокер»), Сальма Хайек («Дом Gucci») и Кейт Мара («Горбатая гора»).

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Шестой сезон «Черного зеркала» выйдет в июне 2023 года, но точной даты пока что нет. Известно, что ранее работа над ним была заморожена из-за проблем с правообладателем Endemol Shine Group.

В шестом сезоне будет больше серий, чем в пятом, и он станет «самым непредсказуемым и неожиданным» за всю историю антологии.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az