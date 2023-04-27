Убытки VR-подразделения Reality Labs компании Meta в первом квартале составили $3,99 млрд

Компания Meta опубликовала отчет за первый квартал 2023 финансового года, в котором указывается что подразделение Reality Labs, занимающееся устройствами виртуальной реальности и метавселенной, продолжает нести убытки.

За отчетный период убытки Reality Labs составили $3,99 млрд, в то время как доход — всего $339 млн. Для сравнения, в четвертом квартале 2022 финансового года убытки Reality Labs составили $4,2 млрд, в то время как доход едва достиг отметки в $727 млн. За весь прошлый год операционный убыток Reality Labs составил $13,72 млрд. при продажах в объеме $2,16 млрд.

Согласно данным, представленными аналитиками NPD Group, продажи VR-гарнитур в США по состоянию на начало декабря 2022 года упали в годовом выражении на 2%. В марте этого года Meta снизила цену гарнитур Quest 2 и Quest Pro. Первая подешевела на $70 до $430, Quest Pro — сразу на $500 до $1000.

Несмотря на большие убытки VR-подразделения, компания все еще вкладывает миллиарды долларов в проекты, связанные с метавселенной. Издержки Meta снижаются, в том числе, за счет сокращения тысяч сотрудников. Напомним, что глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) назвал 2023 «годом эффективности» и анонсировал масштабные меры по сокращению расходов, включая увольнения до 21 тыс. сотрудников.

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