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14 апреля, 2023
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Leica выпустила черно-белую камеру M11 Monochrom за $9195

Leica M11 Monochrom

Компания Leica модифицировала модель M11, выпустив черно-белую камеру M11 Monochrom. Производитель заявляет, что камера служит «источником вдохновения, открывая мир свободы и гибкости для всех фотографов, полностью посвященных черно-белой фотографии». Корпус устройства выполнен из алюминия с матовой черной окраской, а дисплей видоискателя прикрыт сапфировым стеклом.

Leica M11 Monochrom

Заявлено, что M11 Monochrom может снимать в формате DNG или JPEG с разрешением 60 Мп, 36 Мп или 18 Мп. Диапазон чувствительности ISO составляет от 125 до 200 00, а динамический диапазон включает 15 ступеней. Камера способна записывать изображения с глубиной цвета в 14 бит. Новинка имеет 256 Gb встроенной памяти, поддерживает подключение через Bluetooth, Wi-Fi и USB Type-C, а также позволяет работать с отснятыми кадрами через мобильное приложение Leica Fotos для смартфона. Электронный видоискатель Visoflex 2, выпущенный вместе с M11, совместим с M11 Monochrom.

Leica M11 Monochrom будет предложена за $9195. Цена видоискателя Visoflex 2 составляет $740.

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