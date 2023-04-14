Google представил нейросеть Med-PaLM 2 для помощи медикам в постановке диагноза

На ежегодном мероприятии The Check Up, посвященном вопросам здравоохранения, компания Google представила нейросеть Med-PaLM 2, которая может оказать помощь в работе врачей.

Утверждается, что по производительности Med-PaLM 2 «намного превосходит» аналогичные ИИ-модели других разработчиков. Компания оценила точность выводов Med-PaLM 2 с помощью заданий, аналогичных экзамену на получение медицинской лицензии в США. ИИ-модель набрала 85% баллов, что на 18% выше, чем у нейронной сети Med-PaLM предыдущего поколения.

В ближайшие недели нейросеть будет доступна для избранной группы клиентов Google Cloud для ограниченного тестирования, с целью изучения возможностей применения ИИ-модели в области медицины. Google намерена «понять, как Med-PaLM 2 можно использовать для проведения насыщенных, информативных дискуссий, получения ответов на сложные медицинские вопросы и поиска информации в неструктурированных медицинских текстах».

Кроме того, в ходе мероприятия был анонсирован программный пакет Claims Acceleration Suite с поддержкой ИИ для сокращения объема административной работы в организациях здравоохранения.

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