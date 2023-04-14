Представлен DJI Inspire 3 — дрон с поддержкой съемки 8K-видео

Компания DJI представила дрон Inspire 3, который ориентирован для съемок фильмов, клипов и т.д. Производитель называет его первым в мире дроном с поддержкой записи 8K-видео встроенной камерой.

DJI Inspire 3 оснащен камерой Zenmuse X9-8K Air Gimbal с полнокадровым датчиком и возможностью установки различных объективов. ISO 100-25600 и более 14 ступеней динамического диапазона обеспечивают качественное изображение при слабой освещенности и делают его более насыщенным.

Камера установлена на подвижном подвесе. Поддерживается 360-градусная панорамная съемка, полнокадровая съемка на скорости 30 к/с, а также запись видео в различных форматах, включая CinemaDNG (до 8K на скорости 25 к/с) и Apple ProRes RAW (до 8K на скорости 75 к/с). Имеется возможность записи видео ProRes RAW формата 4K на скорости 120 к/с без кадрирования. За поддержку ProRes RAW и CinemaDNG нужно будет доплатить.

Zenmuse X9-8K Air Gimbal совместима с различными фирменными объективами DL — с фокусным расстоянием 24, 35, 50 мм (все с диафрагмой f/2.8), а также с новым широкоугольным 18 мм (f/2.8). Позже выйдет и новый телеобъектив. Объем встроенной памяти составляет 1 Tb.

Предусмотрена функция автоматического движения Waypoint Flight Pro по заданной траектории с горизонтальной и вертикальной точностью в 1 и 1,5 см соответственно. Для удобства управления используется сверхширокоугольная FPV-камера с ночным видением и углом обзора 161°. Дрон использует фирменную систему управления и передачи данных DJI O3 Pro с максимальной дальностью передачи видеопотока на 15,2 км (при использовании одного контроллера) и 12,5 км (при использовании двух контроллеров).

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DJI Inspire 3 оснащен девятью датчиками для обнаружения препятствий, поэтому может самостоятельно избегать столкновений. Функцию можно настроить – вручную установить дистанцию до объектов, чтобы дрон подавал звуковой сигнал оператору в случае появления препятствия в поле зрения. За автономность полета отвечает АКБ TB51 с возможностью горячей замены. Обеспечивается до 28 минут непрерывного нахождения в воздухе. Дрон может разгоняться до 94 км/ч, а скорость подъема и спуска — до 8 м/с. Максимальная высота полета над уровнем моря — 7000 метров со специальными пропеллерами. Габариты дрона в полетном режиме составляют 176 × 709,8 × 500,5 мм. Вес – около 4 кг.

Дрон DJI Inspire 3 поступит в продажу в конце июня по цене $16499.

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