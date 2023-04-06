AnTuTu: лучшие Android-смартфоны марта по соотношению цены и производительности

Команда разработчиков бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги лучших Android-смартфонов марта по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях. В расчет не брались камеры, автономность и многие другие параметры. Отмечается, что после марта в первом полугодии будет представлено меньше новинок, при этом почти все ожидаемые флагманы уже дебютировали.

Категория до 290 долларов

Лучшим устройством в категории был назван Redmi Note 11T Pro, на втором месте – OnePlus Ace Racing Edition, на третьем — Redmi Note 12 Turbo.

Категория от 291 до 436 долларов

Лидерами стали OnePlus Ace 2V, Lenovo Legion Y70 и Redmi K60.

Категория от 437 до 581 доллара

Первые три места принадлежат Redmi K60 Pro, Iqoo 11 и OnePlus 11.

Категория от 582 до 726 долларов

На первом месте — Oppo Find X6, на втором — Iqoo 11 Pro, на третьем — Xiaomi 13 Pro.

Категория от 727 долларов

Лидирует Red Magic 8 Pro+, на втором месте — Honor Magic5 Pro, на третьем — Oppo Find X6 Pro.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az