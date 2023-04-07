QNAP представила новые NAS TS-855eU с возможностью монтажа в стойку малой глубины

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представила серию сетевых хранилищ малой глубины 2U TS-855eU, включающую TS-855eU с одним блоком питания и TS-855eU-RP с резервными источниками питания. Серия NAS TS-855eU для монтажа в стойку малой глубины подходит для развертывания в небольших серверных шкафах, просторных рабочих местах или производственных линиях. Устройства оснащены восьмиядерным процессором Intel Atom C5125 с тактовой частотой 2,8 ГГц и поддерживают установку до 64 ГБ памяти (с поддержкой памяти ECC). Надежные и многофункциональные устройства серии TS-855eU поддерживают установку восьми дисков SATA и имеют два порта 2.5GbE. Благодаря поддержке технологии Intel QuickAssist и другим функциям серия TS-855eU отвечает требованиям к производительности и емкости для файловых серверов, виртуальных машин, резервного копирования SaaS и приложений виртуализации для бизнеса.

«Благодаря уменьшению размера на 38%, серия NAS TS-855eU для монтажа в стойку при высоте 2U имеет глубину всего 297,4 мм, что делает ее пригодной для установки в небольших шкафах и IТ-комнатах со строгими требованиями к прокладке кабелей и вентиляции, — отметил Энди Чуанг (Andy Chuang), менеджер по продуктам QNAP. — Новинка подходит для ограниченных сред и надежна в повседневной работе благодаря превосходной производительности и всесторонним функциям».

Устройства серии TS-855eU обеспечивают гибкость и простоту при выполнении универсальных бизнес-приложений, включая виртуализацию, высокоскоростной доступ к данным, резервное копирование/восстановление данных и файловые серверы. Подключение со скоростью 2.5GbE обеспечивает объединение портов для повышения эффективности передачи и отказоустойчивости. Два слота PCIe Gen 3 x4 позволяют пользователям устанавливать сетевые карты 10GbE/25GbE и активировать SR-IOV для повышения пропускной способности ввода-вывода. Два встроенных слота M.2 PCIe NVMe обеспечивают поддержку кэширования SSD или автоматического многоуровневого хранилища Qtier для еще большего повышения производительности NAS. Серия TS-855eU сертифицирована VMware vSphere и Microsoft Hyper-V для хранения данных виртуализации.

Серия TS-855eU представляет собой универсальное решение для резервного копирования и восстановления, которое поддерживает универсальные облачные службы для простого развертывания гибридного облака. IТ-персонал может регулярно делать снимки для защиты NAS от вирусов-вымогателей и создавать виртуальные частные сети с помощью службы QVPN для безопасного удаленного доступа к данным NAS. Предприятия могут создать хранилище FC SAN, добавив NAS серии TS-855eU с картами QNAP Fibre Channel в существующую инфраструктуру. Работающий под управлением операционной системы QTS NAS серии TS-855eU можно гибко переключать на использование операционной системы QuTS hero на основе ZFS для обеспечения большей надежности и целостности данных.

Для модели TS-855eU-RP-8G на азербайджанском рынке заявлена ориентировочная розничная цена 4,499 AZN, а для TS-855eU-8G — 3,499 AZN.