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12 апреля, 2023
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DFC: глобальная игровая аудитория достигла 3,7 млрд. человек

DFC

Согласно отчету аналитической компании DFC Intelligence, глобальная игровая аудитория достигла 3,7 млрд. человек, что составляет почти половину всего населения Земли.

DFC отмечает, что эта цифра хороша только для заголовков, однако на деле она «довольно бесполезная», так как основное ядро игровой аудитории составляет около 10% от этого количества людей. Этот процент необходимо дополнительно сегментировать, чтобы понять количество аудитории той или иной платформы.

По данным компании, только около 300 млн. человек покупают консоли или игровые ПК специально для игр. Аналитики считают, что на рынке все еще присутствует возможность для расширения игровых устройств под нужды владельцев смартфонов.

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