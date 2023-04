Activision анонсировала настольную игру по Call of Duty

Компания Activision анонсировала настольную стратегическую игру по мотивам серии шутеров Call of Duty. Проект получил название Call of Duty: The Board Game. Разработкой игры, кроме Activision, занимаются компании Arcane Wonders, Genuine Entertainment и Evolution. Сообщается, что предзаказы на Kickstarter откроются осенью, а релиз намечен на 2024 год. Точной даты пока нет.



В Call of Duty: The Board Game игрокам предстоит сражаться друг с другом, разрабатывая собственные стратегии боя на известных поклонникам франшизе локациях. У участников будет выбор между несколькими режимами и сценариями.

Игра будет продаваться вместе с миниатюрами основных персонажей серии и оружием для них. Цена базовой версии для двух человек составит $50, а для матча с большим количеством игроков можно будет объединить несколько комплектов.

