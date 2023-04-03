50 лет назад был совершен первый звонок по мобильному телефону

3 апреля 1973 года, ровно 50 лет назад, был сделан первый звонок с мобильного телефона. В этот день инженер компании Motorola Мартин Купер, стоя на углу Шестой авеню в Нью-Йорке, набрал номер на большом устройстве и поднес его к уху, при этом прохожие внимательно наблюдали за ним. Он позвонил своему коллеге Джоэлю Энгелю из конкурирующей фирмы Bell Laboratories, чтобы с торжеством сообщить ему, что звонит с «личного карманного переносного сотового телефона». «Я думаю, что он скрипел зубами», — смеясь, рассказывает 94-летний Купер.

Сама идея использовать сотовую связь появилась именно у специалистов Bell Laboratories еще в 1946 году. Эта же компания первой разработала автомобильные радиотелефоны для установки в автомобилях. Но создать первый мобильный аппарат связи удалось Мотороле.

Сегодняшние мобильные телефоны неузнаваемы по сравнению с той первой моделью Motorola. Коммерческая версия Motorola Dynatac 8000X была выпущена через 11 лет после первого звонка, в 1984 году. Бен Вуд, управляющий Музеем мобильных телефонов, заявил, что сегодня цена составила бы около $11700. Аппарат весил 790 гр, в несколько раз больше, чем современные смартфоны. «Устройство позволяло набрать номер и совершить звонок. Не было ни обмена сообщениями, ни камеры. Тридцать минут в режиме разговора, 10 часов на зарядку аккумулятора, около 12 часов в режиме ожидания и 15-сантиметровая антенна наверху, — рассказывает Вуд. Если связь с собеседником прерывалась — звонящему приходилось заново набирать номер его телефона.

Мартин Купер считает, что смартфонам еще есть, куда развиваться:

«Я думаю, что сегодняшний смартфона не оптимален. Это действительно не очень хороший телефон во многих отношениях. Только подумайте об этом. Вы берете плоский кусок пластика и стекла и прикладываете его к изгибу головы, вы держите руку в неудобном положении. Когда вы хотите делать те замечательные вещи, на которые способен смартфон, вам для начало нужно получить приложение».

Он считает, что в будущем смартфоны будут следить за нашим здоровьем, максимизировать нашу производительность и значительно улучшать нашу жизнь.

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