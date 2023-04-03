Представлен смартфон среднего уровня Realme GT Neo5 SE

Компания Realme представила новый смартфон GT Neo5 SE – упрощенную версию GT Neo 5 (он же GT 3). Аппарат получил плоский 10 битный 6,74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K (2772 х 1260 пикселей), частотой обновления 144 Hz и частотой ШИМ-затемнения 2160 Hz. Максимальная яркость достигает 1400 кд/м², заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3.

В основе Realme GT Neo5 SE лежит новый 4-нанометровый процессор Snapdragon 7 Gen 2, который работает в связке с оперативной памятью LPDDR5x до 16 Gb и флеш-памятью UFS 3.1 емкостью до 1 Tb. За графику отвечает ускоритель Adreno 725.

В состав основной камеры вошли датчики на 64 Мп (OmniVision OV64B, f/1.79), 8 Мп (широкоугольный объектив, Sony IMX355, f/2.2, угол обзора 122 градуса) и 2 Мп (макро, f/3.3). В экран встроена фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки, позволяющий восполнить энергию с нуля до 100% за 31 минуту. Также смартфон получил поддержку 5G, модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB Type-C, ИК-порт и стереодинамики с Dolby Atmos. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Работает устройство под управлением Android 13 с фирменным интерфейсом Realme UI 4.0. Габариты составляют 163,9 x 75,8 x 8,95 мм, вес — 193,1 гр.

Цены на Realme GT Neo5 SE:

8/256 Gb — $305;

12/256 Gb — $334;

12/512 Gb — $348;

16 Gb/1 Tb — $406.

Доступные цвета — черный, фиолетовый градиент. Продажи в Китае начнутся 10 апреля.

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