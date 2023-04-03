Google упростил обмен файлами между Android и Windows

Компания Google выпустила бета-версию приложения Nearby Share, которое упростит обмен изображениями, видео и другим контентом между смартфонами на основе Android и ПК с Windows.

Технические требования:

ПК с 64-разрядной версией Windows 10/11;

Android-устройство с установленной Android 6.0 и выше.

Устройства на базе процессоров ARM не поддерживаются. Для передачи файлов потребуется установить соединение по Wi-Fi и Bluetooth. Приложение работает только для устройств, на которых включена функция Nearby Share, расположены близко друг к другу (не более 5 м) и разблокированы, а также на которых выполнен вход в учетную запись Google.

На данное время приложение Google Nearby Share для Windows доступно в бета-версии в ряде стран, включая США.

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