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6 апреля, 2023
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4K-монитор Sony ELF-SR2 предлагает 3D-изображение без очков

Sony ELF-SR2

Компания Sony представила 4K-монитор под названием ELF-SR2, ориентированный на промышленных дизайнеров, разработчиков программного обеспечения и игр, хирургов и архитекторов. Он не требует сторонних аксессуаров для просмотра 3D-изображения.

Sony ELF-SR2

Sony ELF-SR2 оборудован 27-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 3840 x 2160 пикселей. Яркость составляет до 400 нит, контрастность — 1000:1, глубина цвета — 10 бит. Дисплей имеет охват 100% цветовой палитры Adobe RGB. Время отклика составляет 14 мс, цветовая температура — 6500K.

С помощью встроенной камеры монитор отслеживает положение глаз пользователя и подстраивает изображение под их движения и местоположение. Оптимальное расстояние до пользователя — от 50 до 100 см, вертикальный угол взгляда — от -40° до +20°, горизонтальный — ±25°. Таким образом, 3D-эффект может наблюдать только один человек.

Набор интерфейсов включает порты HDMI 2.0, USB Type-C и Type-A, DisplayPort и 3,5-мм аудиоразъем. В комплекте с монитором поставляются специальные программные средства (SDK) для разработчиков.

Sony ELF-SR2 поступит в продажу в мае по цене $4999.

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