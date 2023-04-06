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6 апреля, 2023
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Билл Гейтс считает, что призыв приостановить разработки ИИ-систем «не решит проблемы»

Билл Гейтс

Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) считает, что нет смысла бороться с технологичным прогрессом и пытаться ограничить развитие технологий искусственного интеллекта. Соответствующее заявление Гейтс сделал, комментируя письмо, которое подписали Илон Маск (Elon Musk), Стив Возняк (Steve Wozniak), а также более 1000 экспертов, сообщает Reuters.

В интервью изданию Гейтс сказал, что приостановить разработки в этом направлении будет очень сложно, особенно в глобальном масштабе, поэтому миру стоит сосредоточиться на том, как использовать ИИ для улучшения нашего общества. Кроме того, он сомневается, что разработчики и IT-компании последуют призыву профильных экспертов и прекратят свои разработки над нейросетями.

«Я не думаю, что просьба к одной определенной группе приостановить разработки ИИ-систем решит все проблемы. Очевидно, у этих систем есть огромные преимущества. Что нам нужно, так это определить области риска», — заявил Гейтс.

Также он добавил, что многие страны просто проигнорируют письмо с этим предостережением:

«Я не очень понимаю, кто именно должен остановить эксперименты, зачем, и все ли страны в мире на это готовы. Но сколько людей — столько и мнений».

Гейтс считает, что лучший выход – сосредоточиться на том, как можно использовать эту технологию наилучшим образом. Развитие этого направления позволит улучшить образование, глобальную систему здравоохранения и решить климатические проблемы. Он напоминает, что «искусственный интеллект все еще не контролирует физический мир и не может ставить перед собой собственные цели».

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