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12 апреля, 2023
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15 апреля в Innoland состоится презентация «Азербайджанской Ассоциации Разработчиков Игр» (AGDA)

AGDA

Ассоциация разработчиков игр Азербайджана (AGDA) рада сообщить об официальной презентации, которая состоится в Innoland 15 апреля 2023 года в 15:00. На мероприятии будет представлена информационная программа, призванная рассказать об игровой индустрии Азербайджана, а также семинары по разработке.

Презентация состоит из трех частей, указанных ниже.

  • Введение в AGDA: В этом сегменте будет представлен обзор Азербайджанской ассоциации разработчиков игр, ее миссии, которые она предлагает своим членам, а также более широкому игровому сообществу.
  • Государственные программы поддержки развития ИКТ: участники узнают о приверженности правительства развитию информационных и коммуникационных технологий и программах поддержки, доступных для поддержки роста игрового сектора.
  • Выступления лидеров индустрии: На мероприятии представители известных игровых компаний Азербайджана, в том числе AzDimension, Cool Bears, DynamicBox Studio и Darts Games, выступят с докладами. Эти компании поделятся своим опытом и обсудят различные аспекты создания игр, включая дизайн, программирование и продажи.

Мероприятие по запуску AGDA предоставляет бесценную возможность профессионалам и начинающим разработчикам общаться, учиться и сотрудничать.

Ссылка на регистрацию для участия в мероприятии: https://forms.gle/vmcfWHqVME8oj3969

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