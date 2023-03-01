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1 марта, 2023
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ДомойAVVRZTE показала AR-очки Nubia Neovision Glass

ZTE показала AR-очки Nubia Neovision Glass

Nubia Neovision Glass

На выставке MWC 2023 компания ZTE представила очки дополненной реальности под названием Nubia Neovision Glass. Устройство визуально напоминает солнцезащитные очки. Вес составляет всего 79 гр.

Новинка оснащена двумя дисплеями micro-OLED с разрешением 1920 x 1080 пикселей каждый, которые вместе образуют 120-дюймовый виртуальный экран. Это первый в мире аксессуар в своем классе, получивший сертификаты TUV Rheinland и Hi-Res.

Предусмотрены два динамика, которые обеспечат качественный звук. По заявлению разработчиков, Nubia Neovision Glass способны обеспечить полный спектр впечатлений «как для глаз, так и для ушей пользователя». Устройство поддерживает миопическую регулировку от 0° до 500°, что может оказаться полезным для людей, которые носят медицинские очки для зрения. AR-очки совместимы с широким спектром устройств, включая смартфоны, компьютеры и игровые консоли.

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