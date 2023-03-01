spot_img
1 марта, 2023
spot_img
ДомойСайтыСоциальные сервисыДжек Дорси запустил децентрализованную соцсеть Bluesky

Джек Дорси запустил децентрализованную соцсеть Bluesky

Bluesky

Приложение децентрализованной соцсети Bluesky стало доступно в App Store. Пока что попасть в соцсеть можно только по приглашению. Проект поддерживается соучредителем и бывшим главой Twitter Джеком Дорси (Jack Dorsey).

Используется открытый стандарт Authenticated Transfer Protocol (AT Protocol). Разработчики характеризуют проект как «федеративную социальную сеть», предполагающую объединение нескольких платформ в централизованном хабе. AT Protocol основан на четырех тезисах: возможности переносить учетные записи, едином алгоритме, производительности и возможности взаимодействия. Архитектура соцсети позволяет обмениваться данными учетных записей между фрагментами Bluesky и обеспечивает контроль над контентом, который видит каждый пользователь. По тому же принципу, но на базе протокола ActivityPub, работает соцсеть Mastodon.

Судя по скриншотам Bluesky в App Store, пользовательский интерфейс очень схож с Twitter. Доступны комментарии, лайки и репосты, подписки и поиск пользователей. Сообщения ограничены длиной в 256 символов, помимо текста могут включать фотографии.

Все желающие могут присоединиться к списку ожидания на сайте проекта, чтобы получить доступ к приложению позже. О сроках выхода приложения Bluesky на Android пока информации нет.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
ZTE показала AR-очки Nubia Neovision Glass
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,154ФанатыМне нравится
1,014ЧитателиЧитать
3,119ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»