TikTok ограничил время просмотра ленты для несовершеннолетних

Сервис коротких видео TikTok одно из самых популярных приложений в мире, а основная его аудитория — подростки. Разработчики приняли решение внедрить новые функции родительского контроля и ограничить время, которое несовершеннолетние пользователи могут проводить за просмотром роликов.

Теперь пользователи младше 18 лет смогут смотреть контент TikTok не дольше часа в день. После достижения этого лимита будет предлагаться ввести код доступа для продолжения просмотра. При этом пользователи могут отключить эту функцию. Если подросток проведет в приложении более 100 минут за день, он получит уведомление с рекомендацией ограничить свое пребывание в программе 60 минутами. Разработчики TikTok заявили, что при создании новых ограничений учитывались данные академических исследований и мнение экспертов Лаборатории цифрового здоровья Бостонской детской больницы.

Кроме того, 60-минутный лимит времени распространяется на детей в возрасте до 13 лет, использующих специальное приложение TikTok for Younger Users. В случае превышения этого лимита родители ребенка могут ввести код доступа, позволяющий еще 30 минут взаимодействовать с TikTok. В дополнение к этому новые функции появились в Family Pairing, включая настраиваемый родительский контроль, дополнительные ограничения на взаимодействие ребенка с платформой, а также отчеты по количеству времени, проведенному в TikTok.

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