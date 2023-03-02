spot_img
2 марта, 2023
spot_img
ДомойSoftwareМобильные приложенияTikTok ограничил время просмотра ленты для несовершеннолетних

TikTok ограничил время просмотра ленты для несовершеннолетних

TikTok

Сервис коротких видео TikTok одно из самых популярных приложений в мире, а основная его аудитория — подростки. Разработчики приняли решение внедрить новые функции родительского контроля и ограничить время, которое несовершеннолетние пользователи могут проводить за просмотром роликов.

Теперь пользователи младше 18 лет смогут смотреть контент TikTok не дольше часа в день. После достижения этого лимита будет предлагаться ввести код доступа для продолжения просмотра. При этом пользователи могут отключить эту функцию. Если подросток проведет в приложении более 100 минут за день, он получит уведомление с рекомендацией ограничить свое пребывание в программе 60 минутами. Разработчики TikTok заявили, что при создании новых ограничений учитывались данные академических исследований и мнение экспертов Лаборатории цифрового здоровья Бостонской детской больницы.

Кроме того, 60-минутный лимит времени распространяется на детей в возрасте до 13 лет, использующих специальное приложение TikTok for Younger Users. В случае превышения этого лимита родители ребенка могут ввести код доступа, позволяющий еще 30 минут взаимодействовать с TikTok. В дополнение к этому новые функции появились в Family Pairing, включая настраиваемый родительский контроль, дополнительные ограничения на взаимодействие ребенка с платформой, а также отчеты по количеству времени, проведенному в TikTok.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Tesla показала как «размножаются» человекоподобные роботы Optimus
Следующая статья
Xiaomi показала на MWC 2023 роботов CyberOne и Cyberdog
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,154ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,119ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»