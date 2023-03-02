Tesla показала как «размножаются» человекоподобные роботы Optimus

Прошлой осенью гендиректор компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) представил два прототипа человекоподобных роботов Optimus. Один робот был собран на основе исполнительных механизмов сторонних поставщиков, а второй использовал некоторые датчики и технологии, которые задействованы в автопилоте Tesla, но при этом передвигался по сцене только на подставке.

На этой неделе, на Tesla Investor Day 2023, компания впервые продемонстрировала шагающих роботов Optimus, которые могли осуществлять довольно сложные манипуляции. Был продемонстрирован видеоролик, в котором один из роботов подошел к столу, взял руку другого робота, которую прикрутил к корпусу третий робот Optimus, вооруженный шуруповертом. Затем оба собранных и функционирующих робота прошлись по комнате. Внешне они напоминали второй прототип Optimus, который использовал исполнительные механизмы, разработанные самой Tesla. Как пояснил Илон Маск (Elon Musk), запросам компании никакие из существующих компонентов не удовлетворяли, поэтому пришлось разрабатывать собственные.

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Маск считает, что главное преимущество роботов Tesla в использовании «самого продвинутого искусственного интеллекта, который можно применять в реальном мире». Роботы Optimus будут использовать ту же программную основу, что и системы управления электромобилями Tesla. Они будут обладать способностью к обучению.

«В этом нет никакой пользы, если созданный вами человекоподобный робот потребует программирования каждой опции», — заявил глава компании.

Конструкция Optimus заведомо подразумевает защиту от активно обсуждаемой фантастами вероятности «восстания машин». Двигаться эти роботы могут со скоростью максимум 8 км/ч, и в случае попыток силового воздействия взрослый человек сможет либо побороть и уронить робота, либо убежать от него. По оценкам Маска, достаточно многочисленный парк человекоподобных роботов сможет увеличить ВВП отдельных стран и всего мира. Он считает, в один прекрасный день на каждого жителя Земли будет приходиться как минимум один робот.

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