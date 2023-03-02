Xiaomi показала на MWC 2023 роботов CyberOne и Cyberdog

Компания Xiaomi привезла на выставку MWC 2023 своих роботов: человекоподобного CyberOne и четвероногого CyberDog. Они были представлены в прошлом и позапрошлом годах соответственно.

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На стенде Xiaomi робопес Cyberdog демонстрировал свои возможности, а CyberOne был полностью неподвижен. Заявляется, что CyberOne способен классифицировать 45 человеческих эмоций и 85 типов звуков. Робот использует машинное зрение для изучения своего окружения. При этом он способен «выражать свои эмоции» посредством OLED-дисплея, встроенного в голову. При росте в 177 см и весе в 52 кг у него есть 13 подвижных шарниров, обеспечивающих 21 степень свободы и максимальную скорость движения до 3,6 км/ч. Роботу не страшны жара и ливень. CyberOne не планируют выводить на рынок, Xiaomi будет использовать его в качестве исследовательской платформы.

Робопес Cyberdog умеет ловко подниматься на задние лапы, изгибаться в разных положениях и всячески взаимодействовать с людьми. В нем используется ПО с открытым исходным кодом, чтобы владельцы могли программировать его под свои нужды. Компания видит в CyberDog один из образцов роботов будущего для использования в сфере обслуживания, инженерии, безопасности, медицины и многих других областях. Цена CyberDog составит ориентировочно 1540 долларов.

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