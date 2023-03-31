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31 марта, 2023
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Продажи гарнитуры Sony PS VR2 оказались ниже ожиданий компании

Sony PS VR2

Гарнитура виртуальной реальности Sony PS VR2 не может похвастаться сильным стартом. По данным аналитической фирмы IDC, на конец марта продажи гарнитуры, вышедшей 22 февраля, составили всего около 270 тыс. единиц.

Для компании, вложившей немало средств для того, чтобы получить ведущую роль в развитии метавселенной, это слабый старт, отмечает Bloomberg. Президент и гендиректор Sony Кеничиро Йошида (Kenichiro Yoshida) сделал ставку на метавселенную, как на источник роста доходов компании. Игровые студии Sony разрабатывали игры, ориентированные на виртуальную реальность, чтобы способствовать успеху новой гарнитуры. Но усилия компании пока не привели к ожидаемым результатам.

Как отмечают специалисты, PS VR2 вышла в неудачное время, когда пользователи заметно бережнее тратят деньги.

«Потребители во всем мире сталкиваются с ростом стоимости жизни, повышением процентных ставок и ростом числа увольнений. В нынешних экономических условиях VR-гарнитуры не являются приоритетом для большинства потребителей», — говорит Франсиско Джеронимо (Francisco Jeronimo) вице-президент IDC по данным и аналитике.

Цена PS VR2 в США составляет $550, в других странах она выше. При этом Meta объявила о снижении цен на Quest 2, что тоже отразится не в лучшую сторону на продажах новой гарнитуры Sony. «Я предполагаю, что потребуется снижение цены на PSVR2, чтобы избежать полной катастрофы нового продукта», — сказал Джеронимо.

Ранее финансовый директор Sony Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) выражал уверенность в том, что PS VR2 опередит по продажам PS VR, чей тираж с момента выхода в 2016 году превысил 5 млн. штук.

Слабые продажи PS VR2 говорят о более широкой проблеме для разрабочиков метавселенной, включая Meta, отмечает Bloomberg. За последний год шум вокруг метавселенной утих, так как компании сокращают расходы на проекты, не обеспечивающие немедленной прибыли. Например, на этой неделе The Walt Disney Company объявила о закрытии подразделения по разработке метавселенной в рамках масштабной программы по сокращению штата.

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